Сводка из зоны ООС за 10 июня: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 14 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ 3-е украинских военных были ранены. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:

неподалеку Павлополя – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

у Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Марьинки – из подствольных гранатометов.

Вблизи Тарамчука НВФ применили БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы украинских позиций:

возле Луганского – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с хутором Вольный (Золотое-4) – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Троицкого и Попасной – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов 2-е военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала текущих суток НВФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» обстреляли из снайперского оружия украинские опорные пункты неподалеку Чермалыка. Минометы калибром 82 мм и гранатометы различных систем противник применил у Марьинки, а ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие – вблизи Новотроицкого.

За текущие сутки один украинский военный получил ранения.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки единожды открывала огонь из минометов калибром 82 мм по поселку Гольмовский на севере Горловки. Общее количество примененных боеприпасов –10 единиц».

В «ДНР» также заявляют, что «сегодня утром ВСУ обстреляли из минометов село Нововыбоево в Новоазовском районе. Выпущено 10 мин калибром 120 мм».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Логвиново. Огонь велся из минометов калибром 120 мм».