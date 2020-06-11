Сводка из зоны ООС за 10 июня: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 14 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ 3-е украинских военных были ранены. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил:
- неподалеку Павлополя – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- у Авдеевки – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Марьинки – из подствольных гранатометов.
Вблизи Тарамчука НВФ применили БПЛА для сброса выстрела ВОГ-17.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы украинских позиций:
- возле Луганского – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- рядом с хутором Вольный (Золотое-4) – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- неподалеку Троицкого и Попасной – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вследствие обстрелов 2-е военнослужащих Объединенных сил получили ранения.
С начала текущих суток НВФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» обстреляли из снайперского оружия украинские опорные пункты неподалеку Чермалыка. Минометы калибром 82 мм и гранатометы различных систем противник применил у Марьинки, а ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие – вблизи Новотроицкого.
За текущие сутки один украинский военный получил ранения.
В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки единожды открывала огонь из минометов калибром 82 мм по поселку Гольмовский на севере Горловки. Общее количество примененных боеприпасов –10 единиц».
В «ДНР» также заявляют, что «сегодня утром ВСУ обстреляли из минометов село Нововыбоево в Новоазовском районе. Выпущено 10 мин калибром 120 мм».
В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Логвиново. Огонь велся из минометов калибром 120 мм».