На Донетчине наказали кровожадного любителя антиквариата

Жителя Краматорска приговорили к 4 месяцам тюрьмы за угрозу убийством. Мужчина признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 129 УК Украины (угроза убийством). Публичное обвинение в судебном процессе поддерживала Краматорская местная прокуратура. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Судом установлено, что 8 сентября 2018 года житель г. Краматорска с целью выяснения отношений пришел к дому соседа, который написал на него заявление в полицию по поводу громкого поведения в ночное время. Когда на помощь хозяину вышел его родственник, гость для запугивания мужчин, принес из дома штык-нож к магазинному карабину системы "Mauser" образца 1898-1935 годов и начал угрожать им убийством», – рассказали в прокуратуре.

Суд назначил мужчине наказание в виде 4 месяцев ареста.