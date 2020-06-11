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COVID-19 в «ДНР»: За сутки 25 человек заразились и 2 умерли

11.06.20 10:56
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за минувшие сутки зафиксировали 25 новых случаев заражения COVID-19, 2 человека умерли. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«В ДНР, согласно проведенным 10 июня исследованиям, выявлены 25 новых случаев заболевания COVID-19. Все положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у лиц, контактных с заболевшими ранее. Среди новых случаев инфицирования – 5 медицинских работников, 4 ребенка, контактных с заболевшими ранее родителями. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрированы 2 летальных случая – мужчина в возрасте 94 лет и женщина в возрасте 83 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 11 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 775:

  • на лечении – 551 пациент,
  • выписаны – 192 человека,
  • летальных случаев – 32.

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