Протесты на шахте «Комсомольская»: В «ЛНР» требуют освободить 14 похищенных горняков

В «ЛНР» бастующие под землей горняки шахты «Комсомольская» (поселок Дубовский, г. Антрацит) выдвинули новые требования.

В частности, шахтеры требуют освободить 14 человек, которых незаконно удерживает «МГБ».

В местном паблике, освещающем забастовку, отмечается, что горняки по-прежнему находятся под землей, зарплата за март и апрель еще не выплачена.

10 июня бастующие объявили голодовку, перейдя на хлеб и воду, и добавили новые требования: первое – немедленно освободить всех похищенных ранее горняков, второе – пока «глава ЛНР» Леонид Пасечник не выступит по телевидению с гарантиями неприкосновенности шахтерам и их семьям, забастовка не прекратится.

«На данный момент МГБ продолжает незаконно удерживать 14 человек, среди которых электрослесари Игорь и Виталий Ефановы, а также шахтер Евгений Михайличенко», – отмечается в сообществе в соцсети.

Как сообщалось ранее, забастовка на шахте «Комсомольская» началась 5 июня. Под землей по разным данным находится от 63 до 150 горняков. Жены и матери горняков «Комсомольской» отмечают, что за протест есть угроза увольнения бастующих. В свою очередь представители «МГБ ЛНР» допрашивают работников предприятия с целью выявления зачинщиков протеста, также 8 июня было известно о задержании двух сотрудников шахты. 10 июня горняки, участвующие в подземной забастовке, объявили голодовку.

Напомним, в «ЛНР» в поддержку бастующих шахтеров клеят листовки.