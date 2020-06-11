Не теряют надежды: На КПВВ на Донбассе вновь ожидают люди

По состоянию на 09:30 сегодняшнего дня, 11 июня, возле КПВВ «Станица Луганская» находились 10 человек, а у КПВВ «Марьинка» – 6 транспортных средств и 10 человек, которым из-за социально-гуманитарных вопросов необходимо попасть на временно неподконтрольную украинским властям территорию Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Следует отметить, что возобновление работы гуманитарных коридоров фактически было заблокировано российско-оккупационными войсками. Граждане, которые направлялись на временно оккупированную территорию Украины вынуждены были длительное время находиться перед блокпостами боевиков, которые те обустроили противотанковыми заграждениями и, в конце концов, возвращаться на контролируемую территорию без объяснения причин отказа со стороны оккупантов. Так, боевики не пропустили 6 человек, которые пересекли КПВВ "Станица Луганская" и одного человека, который ехал через "Марьинку"», – сообщили в Госпогранслужбе.

В ведомстве также отметили, что вчера, 10 июня, 4 женщины были пропущены в сторону неподконтрольного украинским властям Донецка и длительное время находились перед блокпостом незаконных вооруженных формирований, но назад так и не вернулись.

«Этим женщинам из-за проблем социально-гуманитарного характера было крайне важно попасть на временно оккупированную территорию. Они были настроены решительно и даже готовы были ночевать перед позициями оккупантов, лишь бы попасть на временно оккупированную территорию. Учитывая заявления оккупационной власти, что последние пропускать людей на временно оккупированную территорию Украины не будут, пограничники из состава Объединенных сил при необходимости готовы обеспечить возврат этих женщин обратно на контролируемую территорию Украины», – сообщили в Госпогранслужбе.

В ведомстве также напомнили, что пропускные операции в КПВВ «Станица Луганская» и «Марьинка» осуществляются ежедневно с 11:00 до 14:00.