Луганская область: Третьи сутки – ни одного нового случая COVID-19 (Карта)

За последние сутки в Луганской области снова не выявили ни одного нового случая инфицирования COVID-19. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

«За последние сутки новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией в Луганской области не зарегистрированы (было исследовано 7 подозрений). Всего за весь период обработано 450 подозрительных случаев. В течение суток закончил лечение еще один больной (Новопсковский район). Продолжают лечение 9 человек (3 – госпитализированы, 6 – амбулаторно)», – говорится в сообщении центра.

Также отмечается, что всего в области зафиксированы 54 случая COVID-19, выздоровели 45 человек, летальных случаев – 0.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 11 июня в Украине коронавирусом заболели 29 070 человек (13 141 пациент выздоровел, 854 – скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 269 случаев СOVID-19 (130 человек выздоровели, летальных случаев – 6).

В «ДНР» – 755 случаев заболевания коронавирусом (выздоровели – 192 человека, летальных случаев – 32). В «ЛНР» (на 6 июня) – 429 заразившихся (выздоровел 357 человек, летальных случаев – 9).