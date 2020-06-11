В зал пустят около 80 зрителей: На Луганщине театр-переселенец возобновляет работу после карантина (Фото)

С 10 июня в Украине начали работать учреждения культуры. Восстанавливает 79-й театральный сезон и театр-переселенец – Луганский областной драмтеатр (г. Северодонецк).

Спектакль выбрали символический.

«Мы будем показывать первое представление. Это будет не премьера, это будет знаковое для нашего театра представление – оно было первым после перемещения из Луганска в Северодонецк. Это будет "Наталка Полтавка"», – рассказал директор Луганского областного академического украинского музыкально-драматического театра Сергей Дорофеев.

Он пояснил, что во время карантина, в соответствии с постановлением Кабмина, будет рассчитываться количество зрителей – таким образом, чтобы было не более 1 человека на 5 кв. м. «Мы посчитали, в нашем зрительском зале это примерно 80-90 зрителей. На такое количество зрителей мы открываем кассу. Ну и, конечно, будем призывать всех придерживаться дистанции, приходить в театр в масках», – отметил Дорофеев.

Представления в театре будут показывать трижды в неделю: в четверг, пятницу и субботу. Так творческий коллектив будет работать до средины июля. А уже в сентябре зрителям будут презентованы премьеры 80-го, юбилейного сезона.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»