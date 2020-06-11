ДТП с велосипедистами в «ДНР»: Виновниками аварий стали подросток и собака (Фото)

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины произошли 2 ДТП с участием велосипедистов.

Как сегодня, 11 июня, сообщает пресс-центр «МВД ДНР», в Шахтерске 15-летний подросток, управляя мопедом Geon, не справился с управлением и совершил наезд на ребенка-велосипедиста, который двигался во встречном направлении. В результате столкновения 9-летний велосипедист получил травмы. Водитель мопеда после совершения ДТП уехал с места аварии.

Жители микрорайона, ставшие очевидцами ДТП, сообщили прибывшим на место происшествия сотрудникам «ГАИ», что мопедом управлял 15-летний местный житель. Его разыскали, и в ходе беседы с «полицией» подросток подтвердил факт наезда на велосипедиста.

Еще об одно инциденте – в Донецке – сообщают очевидцы в соцсети. Сегодня примерно в 6:30 произошло ДТП: на ехавшего велосипедиста бросилась собака. Мужчина упал с велосипеда, потерял сознание. Пострадавшему оказали помощь очевидцы, после этого его доставили в больницу.

Как отмечают дончане в комментариях, случаи нападения собак на велосипедистов в последнее время участились, так как бездомных животных на улицах стало больше.