В ВСУ за сутки зафиксировали 25 случаев COVID-19

За минувшие сутки, 10 июня, в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 25 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«Из них в учреждениях здравоохранения находятся 18 человек. 15 военнослужащих находятся в изоляторе одной из воинских частей (Киевская область). Пациенты с 5 июня находились на изоляции в связи с контактом с больным острой респираторной болезнью COVID-19. Результаты проведенного ПЦР-тестирования дали положительный результат. Сейчас состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное, симптомы заболевания отсутствуют. В военной части продолжаются противоэпидемические мероприятия: проводится текущая дезинфекция объектов, установлено усиленное наблюдение за личным составом. В Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" и Военно-медицинском клиническом центре Западного региона находятся по 1 военнослужащему. 1 работник ВС Украины находится на стационарном лечении в инфекционной больнице города Днепр. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение», – говорится в сообщении.

«На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 7 человек (Киевская, Харьковская, Винницкая, Ивано-Франковская область – по 1 военнослужащему, Львовская область – 2 военнослужащих, Днепропетровская область – 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», – проинформировали в Медицинских силах.

Всего по состоянию на утро сегодняшнего дня в ВСУ COVID-19 болеют 159 человек. За время пандемии выздоровели 158 человек, летальных случаев – 4. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 598 человек. У 123 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.