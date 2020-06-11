В Харьковской области бывший участник ООС подорвал себя гранатой

В пгт Краснопавловка (Лозовской р-н, Харьковская обл.) 45-летний мужчина, ранее проходивший службу в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС), подорвал себя гранатой Ф-1. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило правоохранителям около 22:30 10 июня. На месте происшествия работали руководители Лозовского отдела полиции, следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции.

«Предварительно полицейские установили, что в районе лесополосы 45-летний местный житель подорвал себя гранатой Ф-1. Мужчина от полученных травм погиб», – сообщили в полиции.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и опросили свидетелей. По их данным, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. В его квартире полицейские обнаружили 4 предмета, похожие на магазины к автомату Калашникова, 2 предмета, похожие на светло-дымовые шашки, 7 патронов. Также возле погибшего правоохранители обнаружили ручную гранату РГД-5, которая не сдетонировала. Боеприпас обезвредили взрывотехники.

«Установлено, что мужчина ранее служил в зоне проведения ООС. Причины его поступка сейчас выясняют следователи», – рассказали в пресс-службе.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство». Все обстоятельства происшествия устанавливаются.