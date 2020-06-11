На Луганщине проработают возможность пользоваться банкоматами как можно ближе к КПВВ

Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай поручил проработать возможность пользоваться банкоматами и услугами ЦПАУ как можно ближе к линии разграничения. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

На заседании региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Сергей Гайдай рассмотрел этот вопрос в случае двустороннего пересечения линии разграничения в Станице Луганской.

В пресс-службе напомнили, что вчера КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу. К 11:00 там собралось около 100 человек, которые планировали попасть на временно неподконтрольную территорию. Однако, незаконные вооруженные формирования отказались дать на это согласие.

Сергей Гайдай отметил, что необходимо быть готовыми к любой ситуации, в том числе и провокационным действиям с противоположной стороны.

Также он поручил соответствующим службам и структурным подразделениям проработать возможность пользоваться банкоматами и услугами ЦНАП как можно ближе к линии разграничения с помощью мобильных сервисов. Чтобы люди при пересечении смогли получить необходимые им услуги, в частности, начисленную пенсию.

«Мы стараемся максимально наладить сервис для пожилых людей», – акцентировал Сергей Гайдай.

По итогам комиссией решено оставить без изменений ранее принятые послабления противоэпидемических мероприятий на территории области.

Органам власти на местах совместно с Национальной полицией необходимо усилить контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий и соблюдением карантинных ограничений заведениями общественного питания, торговли и рынками Луганщины.

Кроме того, областная власть с военными согласует порядок пропуска автобусов, осуществляющих социальные перевозки жителей населенных пунктов, расположенных вдоль линии разграничения, через блокпосты, оборудованные в области.

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.) – сроком на 3 часа в день. Однако, в «ЛНР» и «ДНР» заявили, что не будут открывать линию разграничения. В итоге, по информации Госпогранслужбы, 10 июня представители «республик» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ. Сегодня, 11 июня, по состоянию на 12:00 украинские пограничники пропустили в сторону временно неподконтрольных территорий одно транспортное средство в «Марьинке», а в «Станице Луганской» – 5 человек.

Также сообщалось, что обсуждение темы по открытию линии разграничения в ТКГ перенесено на 15 июня.