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Лаборатория центра СПИД в Славянске теперь может делать вдвое больше ПЦР-тестов

11.06.20 12:33
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Лаборатория Донецкого областного центра СПИД в Славянске (Донецкая обл.) теперь может делать вдвое больше ПЦР-исследований на COVID-19. Об этом сегодня, 11 июня, сообщил руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

«Благодаря помощи правительства Германии, при координации Донецкой ОГА, через международный проект GIZ Ukraine был оснащен микробиологический кабинет, еще одно рабочее место для лаборатории. Если раньше специалисты Центра в Славянске могли проводить около сотни тестов в сутки, то теперь – около двух сотен. Спасибо нашим немецким партнерам за важную и своевременную помощь», – написал Кириленко.

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