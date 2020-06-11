Лаборатория центра СПИД в Славянске теперь может делать вдвое больше ПЦР-тестов

Лаборатория Донецкого областного центра СПИД в Славянске (Донецкая обл.) теперь может делать вдвое больше ПЦР-исследований на COVID-19. Об этом сегодня, 11 июня, сообщил руководитель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в своем Telegram-канале.

«Благодаря помощи правительства Германии, при координации Донецкой ОГА, через международный проект GIZ Ukraine был оснащен микробиологический кабинет, еще одно рабочее место для лаборатории. Если раньше специалисты Центра в Славянске могли проводить около сотни тестов в сутки, то теперь – около двух сотен. Спасибо нашим немецким партнерам за важную и своевременную помощь», – написал Кириленко.