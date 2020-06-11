«Приняли меры, чтобы избежать обрушения»: В Донецке мост через Кальмиус нуждается в капремонте

В неподконтрольном украинским властям Донецке мост через реку Кальмиус нуждается в капитальном ремонте. Об этом заявил «глава администрации» города Алексей Кулемзин, передают местные интернет-ресурсы.

В частности, Кулемзин рассказал о ремонте моста через Кальмиусское водохранилище по пр. Ильича. Проводить обследование, по его словам, помогали россияне.

«Вместе с ростовскими коллегами мы провели работу по обследованию моста. Он нуждается в капитальном ремонте, на которые требуются немалые средства. Но состояние его стабильно устойчивое», – сообщил «глава администрации».

Также он уверяет, что удалось избежать обрушения моста. «Были приняты меры для того, чтобы избежать возможного обрушения конструкций, мы сделали все для того, чтобы мост продолжал функционировать. Кстати, кроме того, что это просто мост, это еще и несущая конструкция для многих коммуникаций, связывающих два района», – утверждает Алексей Кулемзин.

Ранее сообщалось, что на мосту (пр. Ильича) ограждения подготовлены к ремонту или покраске: трогать и опираться на них запрещено, о чем есть объявление на входе на пешеходную дорожку моста.