Написал на стене «Слава Україні»: В Донецке мужчину посадили в тюрьму на 14 лет

В «ДНР» «верховный суд» «приговорил» мужчину к 14 годам лишения свободы за «шпионаж». Об этом сообщает пресс-служба «суда».

Как уверяют в «ДНР», гражданин Украины, проживая на территории г. Донецка, выехал на подконтрольную органам власти Украины территорию, чтобы проведать близких родственников. «Находясь на украинском блокпосту, был остановлен военнослужащими ВСУ и завербован сотрудниками Службы безопасности Украины. Фигурант уголовного дела получил задание поступить на военную службу в вооруженные силы ДНР, чтобы собирать сведения военного характера», – сообщают в «суде».

«Фигурант уголовного дела поступил на военную службу в вооруженные силы ДНР, и в ходе ее прохождения собрал сведения об анкетных данных и занимаемых должностях военнослужащих своей части, передав в СБУ эту информацию военного характера посредством мобильной связи и Интернета. Кроме этого, до поступления на военную службу подсудимый выполнял задания сотрудников СБУ, собирая сведения военного характера о передвижении и направлениях движения военной техники», – добавляют в «республике».

Помимо этого, уверяют в «ДНР», мужчина получил задание написать краской на стене здания, расположенного в центральной части г. Донецка, словосочетание «Слава Україні», что и выполнил при помощи предварительно приобретенного баллончика с аэрозольной краской.

В «суде» утверждают, что, «согласно заключению лингвистической экспертизы, словосочетание "Слава Україні" может способствовать разжиганию вражды и ненависти на социальной и национальной почве».

«Суд квалифицировал действия подсудимого как шпионаж, а также как совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и принадлежности к социальной группе, совершенных публично. Фигурант уголовного дела признан виновным в совершении преступлений, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в «республике».