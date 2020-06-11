В горбольнице Селидово после капремонта заработало инфекционное отделение

В городской больнице Селидово (Донецкая обл.) после капитального ремонта начало работу инфекционное отделение. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба Селидовского городского совета.

Сообщается, что работы по капремонту здания отделения велись с февраля 2016 года. При реализации проекта между заказчиком строительства и подрядчиком возникли разногласия, в результате чего до настоящего времени идет рассмотрение исковых заявлений обеих сторон в судебных инстанциях различного уровня.

В начале карантина, связанного с COVID-19, власти города решили подготовить профильные учреждения здравоохранения, а именно ввести в эксплуатацию инфекционное отделение.

«Во исполнение решения городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС была создана временная комиссия, которая провела обследование помещение и обнаружила 43 нарушения. Городским советом было выделено более 780 тыс. из местного бюджета на исправление этих недостатков и подготовку учреждения здравоохранения. В частности, за счет этих средств была установлена централизованная система снабжения кислородом во все палаты для лечения больных, оборудована разделяющая перегородка на втором этаже между "зеленой" и "красной" зонами, установлено ограждение вокруг здания», – рассказали в пресс-службе.

С сегодняшнего дня здание инфекционного отделения работает в штатном режиме с соблюдением всех санитарных требований.