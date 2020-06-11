На Донетчине 4 человека ночевали в «нулевой зоне» возле КПВВ

После частичного открытия контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» 10 июня пересечь линию разграничения ожидающим людям не удалось, но 4 человека оставались ночевать в так называемой «нулевой зоне». Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сегодня, 11 июня, на брифинге в ДонОГА.

«Вчера был так называемый пробный вариант открытия КПВВ, с 11 до 14 часов. Мы все меры предприняли в соответствии с решениями центральной власти. Мы открыли КПВВ на указанное время. Лица, которые готовы были пересекать и ехать на временно оккупированную территорию, также были пропущены, но оккупационная власть не открывала свои пункты пропуска. Поэтому выезд людей с временно оккупированной территории и наоборот не состоялся», – сообщил Кириленко.

По его словам, произошел непредвиденный инцидент. «Четыре человека вчера пешком попали в так называемую нулевую зону и пытались пересечь линию разграничения, пройти на временно оккупированную территорию. Проход пеший им также был запрещен. Четыре человека остались на ночь под открытым небом, три позже вернулись, одну женщину также сейчас вернут», – рассказал глава ОГА.

Он также сообщил, что доложил свое видение ситуации на совещании у военных.

«Вчера на подведении итогов у командующего ООС я также довел все риски, которые могут быть связаны с открытием КПВВ, даже в период 2-3 часов в неделю, дальше будем ориентироваться по ситуации», – отметил Кириленко.

Кроме того, глава области добавил, что по лицам, которые будут проходить ВНО, в правительственные постановления будут внесены изменения с учетом предложений Донецкой ОГА, и дети с временно неподконтрольных территорий смогут попасть в украинские вузы.