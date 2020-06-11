В ГПСУ рассказали о ситуации на пунктах пропуска на Донбассе

КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская» сегодня, 11 июня, в 11:00 начали пропускные операции. О ситуации на этих пунктах пропуска в эфире телеканала «Украина 24» рассказал пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб, пишет «Сегодня».

«Контрольные пункты "Марьинка" и "Станица Луганская" начали пропускные операции с 11:00. Следует отметить, что люди не оставляли надежды попасть на временно оккупированные территории, и уже с утра собирались желающие. По "Марьинке" это около 10 транспортных средств и 15 граждан, по "Станице Луганской" – около 20 человек", – рассказал Лизогуб.

По состоянию на 12:00 пограничники пропустили в сторону временно неподконтрольных территорий одно транспортное средство в «Марьинке», а в «Станице Луганской» пять человек.

«Известно, что вчера возобновили работу эти контрольные пункты, однако они фактически были заблокированы российскими оккупационными войсками, поэтому граждане не могли воспользоваться возможностью пересечь линию разграничения», – сказал Лизогуб.

По его словам, все граждане согласились пройти самоизоляцию в пунктах своего назначения, и проблем не возникало.