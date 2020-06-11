RU
Все новости

В ГПСУ рассказали о ситуации на пунктах пропуска на Донбассе

11.06.20 13:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская» сегодня, 11 июня, в 11:00 начали пропускные операции. О ситуации на этих пунктах пропуска в эфире телеканала «Украина 24» рассказал пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Объединенных сил Игорь Лизогуб, пишет «Сегодня».

«Контрольные пункты "Марьинка" и "Станица Луганская" начали пропускные операции с 11:00. Следует отметить, что люди не оставляли надежды попасть на временно оккупированные территории, и уже с утра собирались желающие. По "Марьинке" это около 10 транспортных средств и 15 граждан, по "Станице Луганской" – около 20 человек", – рассказал Лизогуб.

По состоянию на 12:00 пограничники пропустили в сторону временно неподконтрольных территорий одно транспортное средство в «Марьинке», а в «Станице Луганской» пять человек.

«Известно, что вчера возобновили работу эти контрольные пункты, однако они фактически были заблокированы российскими оккупационными войсками, поэтому граждане не могли воспользоваться возможностью пересечь линию разграничения», – сказал Лизогуб.

По его словам, все граждане согласились пройти самоизоляцию в пунктах своего назначения, и проблем не возникало.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк