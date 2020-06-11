Одного приложения мало: В Донецкой ОГА предлагают ввести дополнительные документы для пересечения КПВВ

Донецкая облгосадминистрация предлагает пока не открывать контрольные пункты въезда-выезда (КППВ), но решить вопросы социального обеспечения пенсионеров и ввести дополнительные меры безопасности для дальнейшего поэтапного их открытия. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко сегодня, 11 июня, на брифинге в ДонОГА.

«Позиция облгосадминистрации по открытию КПВВ следующая: сейчас не открывать пункты въезда-выезда. Обеспечить (и разработан определенный механизм), получение пенсий пенсионерами с временно оккупированной территории. В дальнейшем разработать план постепенного открытия КПВВ для лиц, которые предоставят гарантии, а именно приложение "Дій вдома"», – пояснил Кириленко

Но в то же время он добавил, что одного мобильного приложения для контроля мало.

«Я бы еще требовал дополнительные документы – мы это разработаем. Именно там, где лицо будет пересекать линию разграничения и ехать на подконтрольную территорию, чтобы они дали подтверждение о месте – не виртуальном, а реальном месте – где они будут проходить самоизоляцию», – отметил глава ОГА.

Кириленко подчеркнул, что такие меры дадут возможность избежать заражения коронавирусом в органах соцзащиты населения, пенсионном фонде и других учреждениях.

«Если будет хоть один зараженный в отделении пенсионного фонда города или района, завтра это отделение будет заблокировано и переведено в режим обсервации, фактически не будет работать. И дальше, если люди будут бесконтрольно двигаться в направлении подконтрольной территории, мы даже не сможем отследить их контакты», – убежден Кириленко.

Он отметил, что это его неизменная позиция и видение возможных рисков, которые он неоднократно озвучивал на разных уровнях.