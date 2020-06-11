Ударил ножом в голову: На Луганщине убийцу приговорили к пожизненному заключению

Жителя Лисичанска (Луганская обл.) приговорили к пожизненному лишению свободы за умышленное убийство 19-летней девушки. Северодонецкий горсуд признал мужчину виновным в совершении умышленного убийства из хулиганских побуждений (п. 7 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Об этом сегодня, 11 июня, сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что в августе 2017 года ранее неоднократно судимый мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений совершил нападение на прохожую. Преодолевая сопротивление 19-летней девушки, он нанес ей удар кухонным ножом в голову, что привело к смерти потерпевшей. С места преступления нападавший пытался убежать, но его догнали и задержали до приезда полиции местные жители», – рассказали в пресс-службе.

Несмотря на непризнание вины обвиняемым, прокуроры в суде предоставили доказательства, подтверждающие совершение преступления.

Кроме этого, судом удовлетворен иск потерпевшей стороны – с подсудимого взыщут моральный и материальный ущерб в размере более 1 млн грн.