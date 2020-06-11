Ждали с 2018 года: На Донетчине выделили 46 миллионов на компенсации за «бэби-боксы»

В Донецкой области на обеспечение компенсаций за неполученные в 2018-2019 годах «бэби-боксы» выделили 46,2 млн грн из областного бюджета. Об этом сегодня, 11 июня, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что многие молодые мамы ждали эту новость с сентября 2018 года.

«Мы закрываем вопрос по "бэби-боксам", как я и обещал предварительно, силами области. Вчера мной было подписано распоряжение о выделении из областного бюджета 46,2 млн грн. Поэтому женщинам, которые родили детей с 1 сентября 2018 года по 31 декабря 2019 года, по количеству это 14200 человек, выплатят денежную компенсацию за неполученные "бэби-боксы"», – сказал Кириленко.

По его словам, именно такой период был установлен с учетом действия программы по финансированию и получению «бэби-боксов».

«Получение "бэби-боксов" переведено по процедуре в монетизацию, и материальная помощь будет составлять 3250 грн на 1 ребенка. Такая стоимость "пакета малыша" по документам Министерства социальной политики, и это средний размер стоимости такого пакета за 2018-2019 годы по расчетам организации, которая занималась этим проектом», – пояснил глава ОГА.

Он добавил, что возможно, будут возникать вопросы, как быть с почти полугодовым периодом времени 2020 года.

«Указанная программа в этом году уже не действует, она будет переформатирована и пересмотрена непосредственно правительством. Поэтому те 1 год и 4 месяца мы финансово закрываем силами областного бюджета», – резюмировал Кириленко.

Как сообщалось ранее, в Украине с 1 сентября 2018 года «пакет малыша» должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме. «Пакеты малыша» являются безвозвратной адресной социальной помощью, и выдаются по одному на каждого ребенка.

Если в день выписки в роддоме отсутствует «пакет малыша», то родители ребенка могут обратиться с заявлением в местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения. И в течение не более чем 17 рабочих дней родителям должны предоставить такую помощь.

Напомним, что в Луганской области выдача «пакетов малыша» была начата в апреле 2019 года. Донецкая область стала единственным регионом, где за более чем год функционирования программы «бэби-боксов» для новорожденных ни одна роженица так и не получила «пакет малыша».