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В России заявили, что Украина «фактически вышла» из Минского процесса

11.06.20 14:58
Борис Грызлов / Фото из открытых источников
Борис Грызлов / Фото из открытых источников

Полпред России на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что Украина «фактически вышла» из Минского процесса, передает российский «Интерфакс».

«Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины», – заявил Грызлов.

По его мнению, «Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил».

«Такая позиция фактически означает выход Украины из Минского процесса», – сказал полпред России.

Кроме того, он обвинил украинскую сторону в срыве процесса обмена пленными, поскольку она «отказывается от своих обязательств не преследовать лиц, прошедших процедуру обмена, данных ранее». Также Грызлов назвал провокацией «одностороннее открытие Киевом пунктов пропуска на Донбассе в условиях жары и эпидемии коронавируса».

При этом, по его словам, «решение о прекращении огня Киевом не принято», а по новым участкам разведения делаются «только декларации», не даются гарантии безопасности для подготовки инфраструктуры для открытия новых пропускных пунктов в Счастье и Золотом.

Напомним, 9 июня к работе ТКГ впервые в составе украинской делегации были привлечены представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). На заседании Донбасс представляли: от Донецкой области – журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк; от Луганской области – юрист, председатель Международной общественной организации «Луганское землячество» Вадим Горан и врач Константин Либстер.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Донбасса Алексей Резников заявил, что реакция РФ на участие четырех представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей в составе ТКГ по Донбассу была «неожиданно мягче», чем ожидалось.

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