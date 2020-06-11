ФК «Колос» – ФК «Шахтер»: История матчей

Уже в ближайшее воскресенье, 14 июня, ожидается третий эпизод противостояния «Шахтера» и «Колоса». Матч на НСК «Олимпийский» начнется в 17:00. А во время первого этапа чемпионата соперники выдали два абсолютно разных матча. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Впервые в официальном поединке клубы встретились в 11-м туре. 18 октября в Харькове новичка Премьер-лиги ждало испытание действующим чемпионом, и этот экзамен для подопечных Руслана Костышина оказался очень непростым. Уже на 5-й минуте Жуниор Мораес воспользовался ошибкой оппонента и открыл счет. В середине тайма Евгений Коноплянка в фирменном стиле сместился с фланга и красиво закрутил мяч в девятку, а следом Додо неожиданно слева ворвался в штрафную и, переиграв защитника с голкипером, оформил разгром. Но этого хозяевам показалось недостаточно, и перед самым перерывом Тайсон забил еще два мяча. Точку на 61-й минуте поставил Жуниор Мораес. 6:0 – «Шахтер» дал дебютанту настоящий мастер-класс.

Ковалевцы явно сделали из того поражения правильные выводы, и во втором матче выглядели куда интереснее. 8 марта на «Оболонь-Арене» состоялся один из самых ярких поединков сезона. Начиналось все вполне обыденно: на 12-й минуте Тайсон реализовал пенальти, заработанный Мораесом, а на 31-й уже сам Жуниор удвоил преимущество «Шахтера». Но «Колос» и не думал сдаваться и до перерыва сократил отставание стараниями Милько. Во втором тайме «оранжево-черные» забили третий мяч (отличился Тете), однако номинальные хозяева вновь проявили характер: на 67-й минуте Гавриш забил с точки, а на 76-й Милько после стандарта оформил дубль и сравнял счет! И все же опыт подопечных Луиша Каштру помог им вырваться вперед, когда на 81-й минуте затяжную атаку точным ударом завершил Жуниор Мораес. 4:3 – красивая победа «горняков» и достойная игра ковалевцев.