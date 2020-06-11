«Не подвергайте себя и близких смертельной опасности»: В «ЛНР» сообщили, что делать желающим пересечь КПП

В «ЛНР» «министерство иностранных дел» окажет содействие лицам, которым крайне необходимо пересечь линию соприкосновения. Об этом сегодня, 11 июня, заявила представитель «республики» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева, передают местные интернет-ресурсы.

Она напомнила, что с 23 марта пункт пропуска через линию разграничения «Станица Луганская» со стороны «ЛНР» закрыт. Решение украинской стороны в одностороннем порядке открыть контрольно-пропускной пункт 10 июня она назвала «провокацией».

Представитель «республики» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам ТКГ также утверждает, что на заседании ТКГ «не согласовали сроки открытия и режим работы контрольно-пропускных пунктов в районе Станицы Луганской».

«Хотелось бы довести до граждан ЛНР то, что принцип пересечения линии разграничения остается в республике прежним. То есть граждане, которым крайне необходимо пересечь линию соприкосновения, должны обратиться в МИД ЛНР. Там запишут их контактные телефоны, и потом через МИД граждане будут уведомлены, когда они смогут пересечь линию разграничения», – уверяет Кобцева.

«Пандемия не ушла с повестки дня. Коронавирус – серьезнейшее заболевание. Не нужно спонтанно приезжать на закрытый пункт пропуска у Станицы Луганской. Не подвергайте ни себя, ни своих близких людей смертельной опасности. Обо всех шагах, которые будут в этом вопросе меняться или вырабатываться, гражданам будет доведено дополнительно», – добавила она.

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.) – сроком на 3 часа в день. Однако, в «ЛНР» и «ДНР» заявили, что не будут открывать линию разграничения. В итоге, по информации Госпогранслужбы, 10 июня представители «республик» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ. Сегодня, 11 июня, по состоянию на 12:00 украинские пограничники пропустили в сторону временно неподконтрольных территорий одно транспортное средство в «Марьинке», а в «Станице Луганской» – 5 человек.

Также сообщалось, что обсуждение темы по открытию линии разграничения в ТКГ перенесено на 15 июня.