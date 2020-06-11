НВФ продолжают блокировать восстановление пропуска через линию разграничения, – Госпогранслужба

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) второй день подряд продолжают блокировать восстановление пересечения линии разграничения на Донбассе. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

В 11:00 пограничники из состава Объединенных сил начали пропуск людей и транспортных средств через линию разграничения на КПВВ «Марьинка» и «Станица Луганская».

«К началу пропуска десятки людей прибыли в эти контрольные пункты, чтобы пересечь линию разграничения. У всех этих граждан есть проблемы социально-гуманитарного характера, для решения которых им необходимо попасть на временно оккупированную территорию Украины. За определенное время работы с 11:00 до 14:00 пограничники через КПВВ "Марьинка" и "Станица Луганская" пропустили 7 человек. Однако оккупанты заблокировали пересечение линии разграничения этим гражданам», – сообщили в Госпогранслужбе.

В ведомстве также напомнили, что в среду, 10 июня, 4 женщины были пропущены через КПВВ «Марьинка» в сторону неподконтрольного украинским властям Донецка. До окончания времени работы КПВВ они на контролируемую территорию так и не вернулись.

Сегодня трое из этих женщин вернулись обратно на КПВВ «Марьинка». Они рассказали пограничникам, что все это время находились перед блокпостом НВФ, который те загородили противотанковыми ежами.

«На мольбы женщин пропустить боевики не реагировали. В надежде все же пересечь линию разграничения, женщины находились там до наступления темноты. Не рискнув возвращаться назад затемно, они вчера заночевали под открытым небом вдоль дороги перед блокпостом. Как сообщили трое пострадавших, от бесчеловечного обращения российских наемников, четвертой женщине стало плохо и она не смогла самостоятельно отправиться в сторону контролируемой территории. При этом оккупанты спокойно смотрят на страдания женщины, даже не пытаясь оказать ей необходимую медицинскую помощь», – отметили в ведомстве.

Пограничники из состава Объединенных сил привлекли представителей Международного комитета Красного Креста для эвакуации больной женщины на подконтрольную украинским властям территорию.