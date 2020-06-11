Получать пенсии без перехода КПВВ: Что предлагает ввести Донецкая ОГА

Донецкая облгосадминистрация подготовила предложения правительству по выплате пенсий жителям временно неподконтрольных украинским властям территорий без перехода ними на подконтрольную территорию. Об этом сегодня, 11 июня, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он подчеркнул, что предложение ОГА относительно получения пенсионерами пенсий не предусматривает открытия контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ), но в то же время может снять социальное напряжение.

«Это именно тот шаг, который должен снять напряжение. Люди должны иметь возможность просто прийти на подконтрольную часть, выйти с "нуля" и получить пенсию, но без допуска на территорию подконтрольную. Получили пенсию – и вернулись назад, чтобы они не двигались дальше. Потому что это [получение пенсии] – их основная цель на данном этапе», – пояснил Кириленко.

Он отметил, что такой вариант решения проблемы предполагает много трудностей.

«Много банкоматов, много наличных нужно, это также будут 2-3 часа в день несколько раз в неделю – самое большее. Конечно, каждый будет иметь желание получить деньги, кто-то в очереди простоит, тем более мы видим, что лето уже наступило, и температура воздуха высокая, потому много будет недовольных людей», – сказал глава ОГА.

Однако, по его мнению, такая организация процесса поэтапно будет давать людям возможность получить деньги, которые поступали на их карточные счета в течение 3-х месяцев, и снизить риски распространения коронавирусной инфекции.

«Но это предусматривает только получение пенсий, а не переход на подконтрольную территорию», – подчеркнул Кириленко.

Напомним, ранее начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области Наталья Рад сообщила, что пенсионеры, которые проживают на временно неподконтрольных украинскому правительству территориях, при соблюдении законодательства смогут получить свои выплаты после снятия карантина. Она отметила, что выплаты в данное время начисляются в полном объеме, и после открытия контрольных пунктов въезда-выезда люди смогут получить деньги.

При этом «Ощадбанк» отверг идею работы своих мобильных (передвижных) отделений вблизи КПВВ.