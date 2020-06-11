На Луганщине двое полицейских хотели «отжать» автомобиль

Прокуратура Луганской области направила в суд обвинительный акт в отношении двух начальников структурных подразделений Кременского отдела Главного управления Национальной полиции в Луганской области по факту незаконного завладения транспортным средством, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 289 УК Украины). Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, должностные лица отдела полиции умышленно скрыли и не задокументировали факт дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 22 января 2020 года в Кременной.

«Зная о том, что владелец автомобиля покинул место ДТП, с целью личного обогащения правоохранители незаконно завладели транспортным средством. Для реализации своего преступного плана полицейские с помощью грузового автомобиля похитили автомобиль, который в дальнейшем следователи обнаружили в лесном массиве Кременского района», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время указанные лица отстранены от занимаемых должностей. К подозреваемым судом применена мера пресечения в виде домашнего ареста.

«Правоохранители разоблачены по материалам Луганского управления Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске», – добавили в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.