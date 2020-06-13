Четыре локации: В Донецке показали, где можно отдохнуть и искупаться (Фото, видео)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка, публикующийся под ником «Стиг Барди» в соцсетях, показал, где можно отдохнуть на пляже у водоема.

«Закрыто у нас Седово, закрыто и мариупольское направление», – отметил дончанин.

Он показал 4 водоема в Донецке. Первая локация – это Питьевой ставок в районе Дурной балки. Там есть площадка, чтобы поставить авто, мусорные контейнеры, кабинки для переодевания. Пляж небольшой, песок чистый. Отдыхающие могут спрятаться в тени деревьев, которые растут прямо на берегу, у воды.

«Вода чистая и теплая… Люди купаются. В принципе, для отдыха здесь вполне приятно… Мне нравится, можно сюда приехать», – прокомментировал «Стиг Барди».

Поблизости находятся туалеты, есть кафе. Въезд бесплатный.

Также дончанин продемонстрировал Донецкое море. «Ведутся какие-то работы по облагораживанию. Дорогу вроде бы как делают», – сообщил житель Донецка.

Вода визуально очень чистая, прозрачная, также она теплая. Отдыхающие могут укрыться в тени растущих неподалеку от водоема деревьев. Но желающих купаться в Донецком море – нет. «Стиг Барди» рассказал, что планируется обустройство пляжа – с хорошим песком и зонтиками, пока же ничего этого нет.

Побывал он и на городском пруду №3. «Люди купаются. Первое, что бросается в глаза – вода грязная. В основном купается детвора… Какие-то ремонтные работы происходят», – сообщил мужчина.

Работники, облагораживающие пляж, сообщили, что вход будет платным.

Еще одно место для отдыха – река Кальмиус. По словам дончанина, вода в реке цветет. «Песок сюда завозился очень-очень давно… Купается детвора…», – сообщил мужчина.