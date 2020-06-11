Минский глухой угол: Могут ли Украина и Запад разработать альтернативу

12 июня в 15:00 состоится трансляция совместной онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности и Королевского Института международных отношений «Chatham House», посвященной международному переговорному процессу по освобождению оккупированных Россией территорий нашего государства. Об этом сообщает пресс-служба Киевского форума по безопасности.

В «Украинской доктрине безопасности и мира», которую подготовила в 2019 году группа украинских дипломатов и специалистов по международному праву во главе с послом Владимиром Василенко, содержится такая оценка Минских договоренностей: «С точки зрения международного права, Минские договоренности являются ничтожными с момента их подписания, поскольку были навязаны Украине силой».

Недавно «Chatham House» представил доклад Дункана Аллана «Минская головоломка: политика Запада и война России на востоке Украины». Там звучит такая мысль: «Минские договоренности от сентября 2014 года и февраля 2015 года были призваны положить конец российской войне на востоке Украины. Но они основываются на двух непримиримых интерпретациях суверенитета Украины (именно то, что можно назвать "Минской головоломкой"): быть Украине суверенной, как стремятся украинцы, или ее суверенитет будет ограничен по требованию России?».

Куда ведут нас Минские договоренности?

Удастся ли России реализовать свои захватнические планы в отношении Украины?

Способны ли Украина и Запад выработать альтернативный план действий и стратегически сдержать агрессора и войну, которую Кремль не намерен прекращать?

Эти вопросы будут в центре дискуссии Киевского форума по безопасности.

Участники разговора: