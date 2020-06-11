Местные выборы могут перенести из-за коронавируса, – Шмыгаль

Местные выборы, которые запланированы на октябрь 2020 года, могут быть перенесены из-за эпидемии коронавируса. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 11 июня, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции «100 дней правительства».

Он отметил, что деньги на проведение выборов в октябре есть, и голосование планируется, но «мир живет в условиях неопределенности с коронавирусом и с коронакризисом».

«Если в Украине будут основания для введения тотального карантинного ограничения, то наверное, мы будем вынуждены перенести эти выборы. Но пока мы надеемся на то, что мы будем управлять адаптивными механизмами этим заболеванием достаточно эффективно, и это даст нам возможность в октябре провести местные выборы», – сказал глава правительства.

Напомним, ранее заместитель главы фракции «Слуга народа» Максим Ткаченко заявил, что выборы в областные советы Луганской и Донецкой областей в этом году точно не состоятся.