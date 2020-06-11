Противоречит постулатам верховенства права, справедливости и успешной Украины, – Яценюк о деле Порошенко

Обвинение в совершении преступления должны быть бесспорными, однозначными, глубокими и неопровержимыми, а не слепленными из песка. Об этом в своем Facebook написал лидер «Народного фронта», премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк.

«Мои отношения как премьер-министра с пятым президентом Петром Порошенко слишком сложные. И далеко не по моей вине. Поэтому я буду не о Порошенко, а о верховенстве права, справедливости и успешной Украине. Неадекватные подозрения, которые то ли вручены, то ли не вручены бывшему президенту Украины, противоречат всем трем постулатам», – написал Яценюк.

«Указ о назначении какого-то чиновника точно имеет больше законности, чем указ о роспуске парламента без надлежащих оснований», – написал политик.

Он отметил, что исполнители политических преследований против Юлии Тимошенко также хотели выслужиться: «Хорошо известно чем это закончилось».

Неопровержимые доказательства совершения преступления влекут за собой предъявление обвинения и доказывание вины в суде прокуратурой, а также своей невиновности обвиняемым, подчеркнул политик: «Обвинения должны быть бесспорными, однозначными, глубокими и неопровержимыми! А не слепленными из песка. В противном случае, результатом станет подтверждение украинской традиции политических преследований, жесткая реакция свободного мира, шампанское в Кремле и, как всегда, крысиная позиция всех организаторов с "показыванием пальцем" на самый верх. Это не путь успешной Украины и власти, если она демократическая».