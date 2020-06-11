ЦИК окончательно закрепила право переселенцев голосовать на выборах

Сегодня, 11 июня, Центральная избирательная комиссия Украины приняла постановление, которым окончательно определило право переселенцев и внутренних трудовых мигрантов голосовать на всех видах выборов, в том числе, и на местных. Об этом сообщает Общественный холдинг «Група впливу» («Группа влияния»).

Речь идет о постановлении «О Порядке определения избирательного адреса избирателя, который не имеет зарегистрированного места жительства».

«Это – революционный документ, который дает практическую возможность голосовать гражданам, которые по разным причинам не имеют штампа "прописки". А таких избирателей в Украине по состоянию на июнь 2020 года, насчитывается более 1 миллиона», – отмечают в организации.