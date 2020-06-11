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Воронки и побитый броневик: В результате атаки дрона ранен украинский военный (Фото)

11.06.20 16:57
Последствия взрыва
Последствия взрыва / Фото: facebook.com

Сегодня, 11 июня, незаконные вооруженные формирования в очередной раз обстреляли украинских военных вблизи населенного пункта Павлополь (в районе Мариуполя на Донетчине). Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Противник с беспилотного летательного аппарата сбросил гранату (вероятно ВОГ-17) над позициями Объединенных сил. В результате взрыва один украинский военнослужащий получил ранения. Воин оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь», – говорится в сообщении.

Служащие 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, которые удерживают эти позиции, опубликовали в Facebook фото последствий атаки. Взрыв оставил глубокие рытвины вблизи позиций ВСУ, осколками поврежден военный автомобиль.

«Сегодняшнее утро – запрещенные мины калибра 82 мм и "ударный" дрон. Война продолжается, а наш враг не имеет целью ее окончание», – пишут украинские военные.

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