Вместо оздоровления заболеют: Премьер рассказал, почему не открывают детские летние лагеря

Детские летние лагеря в этом году могут не открыть из-за угрозы распространения коронавируса. Правительство ожидает данные от Министерства здравоохранения, чтобы принять окончательное решение. Об этом сегодня, 11 июня, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции «100 дней правительства», передает корреспондент «Донецких новостей».

Глава Кабмина отметил, что этот вопрос актуальный, он постоянно обсуждается в правительстве и поднимается на совещаниях у главы государства.

«Президент поднимал этот вопрос на ежедневном совещании о борьбе с COVID. Это сложная дискуссия. Оздоровление в детских лагерях – это более миллиона детей, которые могут болеть бессимптомно, которые могут переносить эту болезнь в свои семьи. И самое главное – вместо оздоровления они будут болеть. Эти аргументы естественны для того, чтобы эта дискуссия имела право на существование, а не просто мы эти лагеря открыли», – сказал Денис Шмыгаль.

«Моя личная позиция как отца, как гражданина Украины, – я имею большие сомнения в целесообразности открытия лагерей в этом году», – подчеркнул премьер.

Он добавил, что есть договоренность с рядом министерств, в том числе с Минздравом, что они покажут свои расчеты и обоснования.

«Если смогут убедить Кабмин, как коллегиальный орган, возможно, мы и пойдем на эти вещи. Но пока я отношусь очень настороженно к открытию детских лагерей в ближайший месяц как минимум, до того, как мы не увидим дальнейшее развитие этой эпидемии в Украине», – резюмировал Шмыгаль.

Напомним, по информации Минздрава, прошлым летом в детских лагерях было зафиксировано более 80 вспышек различных инфекций. Поэтому работа таких заведений в условиях эпидемии коронавируса несет повышенные риски. Ежегодно в летних лагерях отдыхает 1-1,2 млн детей.