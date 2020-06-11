Платят в 6 раз меньше: В «ДНР» острая нехватка доноров крови

В «ДНР» в период карантина существенно снизилось число доноров. В результате запасы крови истощаются. Об этом местной газете заявила Валентина Трубицына –и. о. главврача «Республиканского центра крови», расположенного в Донецке.

Она отметила, что люди стали гораздо реже сдавать кровь не только из-за коронавируса, существенное сокращение отмечается с довоенным периодом. По ее словам, до 2014 года обычно помогали кадровые доноры, которые приходят в центр регулярно. Но если в мирное время таких было более 400 человек, то сейчас осталось всего лишь 248 человек.

С мая 2020 года донорам восстановили выплату денежной компенсации за питание в размере 149 руб. (62 грн по местному курсу валют). Для сравнения – в Москве в 2019 году платили по 940 руб. 362 грн), т.е. в 6 раз больше, чем в «ДНР».

«У нас есть карантинная плазма – это плазма донора, которая не сразу идет больным, а в течение шести месяцев проходит процедуру карантинизации. По истечении 6-ти месяцев донор должен повторно сдать кровь, после чего сданная им ранее плазма выдается для переливания больным. Но для того, чтобы он пришел на повторную сдачу крови, его надо заинтересовать финансово», – говорит Трубицына.

Она отмечает, что нужно увеличить и финансирование «Республиканского центра крови», иначе не обновить нынешнее устаревшее и до предела изношенное медоборудование.

Трубицына рассказала, что донором может стать здоровый человек от 18 до 60 лет, весом не менее 50 килограммов. При этом он не должен находиться на диспансерном учете в медучреждении или иметь симптомы каких-либо болезней. Если человек перенес операцию, то сдавать кровь он может только через год после нее, а если болел простудными заболеваниями – через месяц-два. Если принимал лекарства, даже анальгетики, то после этого в течение недели тоже нельзя быть донором.

На всю оставшуюся жизнь противопоказано донорство тем, кто болел любой разновидностью гепатита, туберкулезом, бруцеллезом, туляремией. Оставляют негативный след в крови на всю жизнь и такие болезни как сифилис, гонорея, трихомониаз и т. п.

Еще в день сдачи крови нельзя курить, а за три дня до этого нельзя употреблять алкоголь. Также нельзя накануне есть жирную пищу, в том числе молоко (кисломолочные продукты можно). Завтрак перед сдачей крови должен быть легким – чай, вода, один-два кусочка хлеба или печенья. Никаких бутербродов и окрашенных напитков.

Единовременная норма сдачи крови – 450 миллилитров. Мужчины могут сдавать ее 5 раз в год, женщины – 4.

«Перерыв между кровосдачами составляет 60 дней, за это время восстанавливаются клетки крови. Но доноры плазмы могут сдавать ее гораздо чаще – каждые две недели, потому что плазма восстанавливается значительно быстрее», – поясняет Валентина Трубицына.

Сейчас, при пандемии коронавируса, в «центре крови» придерживаются карантинных мер – проводится дезинфекция помещений, между посетителями соблюдается социальная дистанция, введен масочный режим, измеряют температуру как потенциальным донорам, так и медицинским работникам. Потенциальных доноров осматривают три специалиста, сданную кровь проверяют на гемотрансфузионные инфекции.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» в мае 2020 года восстановили оплату донорам за сдачу крови в размере 149 руб. (62 грн). А доноры со статусом «почетный», если они получают минимальную пенсию, получат доплату к пенсии в 272 руб. (133 грн). Данные выплаты после 2014 года часто задерживали, а в конце 2019 года вообще отменили на «законодательном» уровне. Поясняли нехваткой средств в «бюджете».