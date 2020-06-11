Сломали турникеты: Протестующие шахтеры «Краснолиманской» ворвались на предприятие

В Покровске (Донецкая обл.) горняки шахты «Краснолиманская» с требованием о выплате задолженности по зарплате повредили турникеты и проникли в здание предприятия. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области

Сообщение в полицию поступило от службы безопасности шахты ГП «УК "Краснолиманская"» о том, что возле админздания указанного учреждения собрались около 200 человек, предварительно рабочие шахты. Требуя выплаты долгов по зарплате, они повредили турникеты и зашли на территорию шахты.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа и руководство полиции области.

Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства и лица непосредственных участников события.

По факту правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса Украины, полиция открыла уголовное производство.

Ранее сообщалось, что работники госшахты «Краснолиманская» почти полгода не получают заработную плату. В феврале горняки в знак протеста приковали себя к канистрам с бензином у здания городской администрации. Но задолженность по зарплатам до сих пор не погашена. 4 июня шахтеры «Краснолиманской» перекрывали трассу Покровск – Доброполье в районе города Родинское (Донецкая обл.).