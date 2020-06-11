«Особый статус» Донбасса не будет выноситься на всеукраинский референдум, – Разумков

Вопрос предоставления «особого статуса» отдельным районам Донецкой и Луганской областей вряд ли будет выноситься на всеукраинский референдум. Такое мнение высказал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге в Мукачево сегодня, 11 июня, передает «Укринформ».

Спикер парламента прокомментировал в этой связи возможность применения Закона «О народовластии через всеукраинский референдум», если документ будет принят.

«Изменения, которые будут нести с собой изменение территориальной целостности государства, вряд ли будут рассматриваться и тем более приниматься украинским народом. Очень много мы, как государство, отдали за территорию Украины, которая пока пребывает не под контролем украинской власти. Но ключевым здесь является "пока". И каждый на своем месте должен делать все, чтобы это "пока" становилось все короче», – заявил Разумков.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде 9 июня зарегистрирован президентский законопроект №3612 «О народовластии через всеукраинский референдум». Президент определил его как неотложный.

Напомним, в текстах Минских договоренностей письменно закреплен особый порядок местного самоуправления на Донбассе, а не особый статус. По словам экспертов, ни о какой-либо федерализации или квази-государственных образованиях речь не идет.