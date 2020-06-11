Для абитуриентов из «Л-ДНР»: В Украине начали работу центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина»

9 июня начали работу образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина», через которые абитуриенты из «Л-ДНР» и аннексированного Крыма могут поступать в украинские вузы без сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сегодня, 11 июня, сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В этом году по упрощенной процедуре без прохождения ВНО такие абитуриенты имеют возможность поступить в более 100 учебных заведений, на базе которых действуют образовательные центры «Крым-Украина» и «Донбасс-Украина».

Сотрудники центров уже приступили к работе. Абитуриентам нужно только выбрать специальность и учебное заведение, куда бы они хотели поступать, и обратиться в образовательный центр в этом же заведении в период с 9 июня и 23 октября 2020 года. Контакты центров по ссылкам – «Донбасс-Украина», «Крым-Украина».

Для поступления жителям неподконтрольных Донбасса и Крыма не обязательно иметь украинский паспорт, достаточно иметь свидетельство о рождении.

«А абитуриенты, которые не имеют украинского документа об образовании, могут получить его через образовательный центр, который направит их в школу при образовательном центре для сдачи двух экзаменов государственной итоговой аттестации по украинскому языку и истории Украины. Также им нужно будет сдать один вступительный экзамен, который устанавливает учреждение высшего образования», – отметили в Минреинтеграции.

Министерство образования и науки работает над тем, чтобы законодательно обеспечить квоту-2 для абитуриентов с неподконтрольного Донбасса в каждом заведении, где будут работать образовательные центры. Сейчас квота-2 доступна только для поступающих из Крыма.

При этом абитуриенты могут участвовать и в ВНО. В случае, если они не успели на основную сессию, можно принять участие в дополнительной сессии независимого оценивания, которая состоится в июле.

Кроме того, Кабинет министров Украины принял решение, которое позволяет абитуриентам, которые следуют на ВНО из «Л-ДНР» через линию разграничения, не проходить обсервацию. Аналогичные послабления распространяются и на одно сопровождающее поступающего лицо. Все они при наличии соответствующих документов смогут пересечь КПВВ.