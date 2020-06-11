Утром – парад, вечером – салют: В «ДНР» постановили, как жители проведут 24 июня

В «ДНР» определились с празднованием Дня Победы, который в этом году из-за коронавируса перенесли с 9 мая на 24 июня.

Как говорится в «указе главы ДНР» Дениса Пушилина, 24 июня в 9:00 в Донецке на улице Артема пройдет парад, а в 22:00 в Донецке будет артиллерийский салют.

Также 24 июня (среда) в «республике» объявили выходным днем.

Об отмене комендантского часа в «указе» не говорится. Соответственно, он начнет действовать традиционно с 23:00.

Напомним, что в военном параде в «ДНР» примут участие около 2500 представителей военизированных формирований, как всегда, будет продемонстрирована военная техника. В «республике» показали, как идут репетиции.

В «ЛНР» также продемонстрировали подготовку к параду Победы, который также пройдет 24 июня. Местные жители недоумевают, зачем шествие проводить в период карантина, и как на жаре участники выдержат несколько часов в защитных масках и резиновых перчатках.