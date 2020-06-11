В Кремле «Л-ДНР» назвали «украинским регионом», где паспорта РФ раздают «из гуманитарных соображений»

В Кремле не видят проблем в том, что на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе представляют люди с двойным гражданством, в том числе российским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает российский «Интерфакс».

«Там (в ЛНР и ДНР) допустимо двойное гражданство. Россия, руководствуясь гуманитарными соображениями, стала выдавать российские паспорта, потому что это люди, которые были отторгнуты своим государством», – сказал Песков журналистам.

По словам спикера Кремля, «эти граждане в первую очередь представляют интересы украинского региона – самопровозглашенных республик (ЛНР и ДНР) и являются гражданами этих самопровозглашенных республик, имея паспорта ЛНР и ДНР».

Напомним, в российской Госдуме заявили, что почти 189 тыс. жителей неподконтрольных украинским властям частей Донецкой и Луганской областей в упрощенном порядке получили российские паспорта. Еще 98 тыс. заявлений находятся в стадии оформления.

Ранее сообщалось, что в Кремле не исключили возможность голосования по поправкам в Конституцию РФ получивших российские паспорта жителей неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса.