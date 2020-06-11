В Кремле заявили, что их цель – единая Украина

В Кремле продолжают считать ситуацию на Донбассе «внутриукраинским конфликтом», работа над урегулированием которого имеет цель восстановить единство Украины. Об этом сегодня, 11 июня, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос – поменялась ли позиция Кремля по конфликту на Донбассе.

«Конечно, мы все работаем для того, чтобы Украина стала единой страной, где прекратится этот внутриукраинский конфликт», – цитирует российский «ТАСС».

На вопрос – в каком качестве Москва рассматривает неконтролируемую Киевом территорию Донбасса – Песков отметил, что «это самопровозглашенные республики, которые заявили о выходе из Украины».

Отвечая на вопрос журналиста – настаивают ли в Кремле, что конфликт является внутриукраинским, «если там граждане России представляют противоположную сторону» и раз «Донбасс вышел из состава Украины» – пресс-секретарь заметил: «Во-первых, я не говорил фразу, что Донбасс вышел из состава Украины – здесь вы меня пытаетесь переврать, будьте внимательны».

«Мы по-прежнему считаем, что это внутриукраинский конфликт», – заключил Песков.