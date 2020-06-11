Купили для памятника: СБУ обнаружила бронированную разведмашину НВФ «ЛНР» (Фото)

Служба безопасности Украины выявила в Лисичанске (Луганская обл.) военную технику, которую незаконные вооруженные формирования «ЛНР» в 2014 году использовали для дежурства на блокпостах и патрулирования. Об этом сегодня, 11 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

«По оперативной информации, бронированная разведывательная дозорная машина принадлежала одному из главарей незаконных вооруженных формирований, который ранее приобрел ее через местную общественную организацию якобы для возведения памятника. После освобождения Лисичанска от террористов владелец техники убежал на временно оккупированную территорию, а бронированную машину скрыл на площадке на окраине города», – говорится в сообщении.

Данные материалы приобщены к открытому уголовному производству по ч. 3 ст. 258 («Террористический акт, повлекший гибель людей») Уголовного кодекса Украины. Бронированная машина изъята как вещественное доказательство.

Фигурант дела объявлен в общегосударственный розыск.