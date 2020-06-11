В «ДНР» пытались продать оружие SS Третьего Рейха

В неподконтрольном украинской власти Донецке местный коллекционер продал заказчику несколько видов оружия подразделений Третьего Рейха фашистской Германии. Но в «ДНР» это расценили как сбыт холодного оружия, и коллекционера «осудили».

Как рассказал местной газете «председатель Ворошиловского межрайонного суда Донецка» Артем Сытенко, этот дончанин на протяжении многих лет занимается коллекционированием различных предметов. Соответственно, был знаком со многими коллегами в городе. «Узнав от своего знакомого о наличии покупателя, желающего приобрести коллекционное холодное оружие, он сбыл это оружие», – сказал Сытенко.

Мужчина продал заказчику:

парадный штык членов элитного подразделения SS Третьего Рейха;

кинжал членов SS Третьего Рейха;

кинжал членов Национал-социалистического моторного корпуса NSKK Третьего Рейха.

Как отметил Сытенко, по «уголовному кодексу ДНР» даже такие коллекционные вещи считаются холодным оружием, и за их хранение и быт предусмотрена «статья».

В итоге, дончанину инкриминировали ч. 4 ст. 256 «УК ДНР» (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей…). На «суде» мужчина признал себя виновным полностью. «Приговором суда гражданин А. был осужден к наказанию в виде штрафа в размере 10 тыс. руб. (4 167 грн по местному курсу валют, – ред.) в доход государства», – сообщил Сытенко.

Сами проданные предметы также изъяли. «Принимая во внимание, что указанное холодное оружие относится к определенному историческому периоду времени, суд передал эти предметы коллекционирования в доход государства для определения их статуса», – заключил «судья».