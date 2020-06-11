Ждут команды из Москвы и приурочат к параду, – нардеп об отказе «Л-ДНР» открывать пункты пропуска

Народный депутат Муса Магомедов побывал на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) с украинской стороны на Донетчине и убедился в полной готовности пропускать людей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Лично убедился в том, что КПВВ с нашей стороны готовы к полноценной работе по пропуску наших граждан. Готовы все подразделения. Медики оснащены всем необходимым, всё – на 36,5», – сообщил нардеп.

По его словам, из оформленных 10 июня 5-ти человек четверо вернулись назад, трое из них, пешеходов, были вынуждены ночевать на «ноле», так как не успевали вернуться.

«Я их встретил, возвращающихся назад. Четвертая еще там, отправили за ней машину уговорить вернуться, а не жить в чистом поле, ожидая команды на пропуск», – рассказал Магомедов.

Парламентарий отмечает, что люди готовы на многое, чтобы пройти через линию разграничения, но в «республиках» ждут команды из Москвы, чтобы открыть пункты пропуска.

«Отказ "Л-ДНР" в пропуске людей, готовых на обследование, самоизоляцию, обсервацию – на все, чтобы попасть к родным, лишний раз подчеркивает, что в "народных республиках" на народ им нас..ть. Ждут команды из Москвы, уверен что приурочат к параду, страсть к датам выше человеческих проблем», – заключил нардеп.

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.) – сроком на 3 часа в день. Однако, в «ЛНР» и «ДНР» заявили, что не будут открывать линию разграничения. В итоге, по информации Госпогранслужбы, 10 июня представители «республик» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ. Сегодня, 11 июня, украинские пограничники пропустили в сторону временно неподконтрольных территорий 7 человек, но в «Л-ДНР» их не пропустили.

Также сообщалось, что обсуждение темы по открытию линии разграничения в ТКГ перенесено на 15 июня.