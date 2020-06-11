Из-за требований «ДНР»: «ЛНР» вынуждена принимать гуманитарные грузы вручную

На период карантина «ДНР» не пропускает через свою территорию гуманитарные грузы международных организаций, следующие с подконтрольной Украине территории в «ЛНР». Об этом сегодня, 11 июня, на брифинге в Луганске сообщила представитель «ЛНР» в гумподгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева.

«Раньше груз доставлялся через ДНР, но с учетом карантинных требований и ограничительных требований из-за коронавируса пока возможности сейчас не предусматривается. Есть свои обязательства, есть требования руководства ДНР, есть требования ЛНР, и никто их не отменял. Поэтому доставка груза остается прежней – через мост у Станицы Луганской», – сказала Кобцева.

Однако в «ЛНР» нет ни одного автомобильного коридора с подконтрольной Украине территорией. Единственный контрольно-пропускной пункт (КПП) – пешеходный мост в районе Станицы Луганской.

В итоге, международные гуманитарные миссии (в частности, Красный Крест) вынуждены доставлять грузы в «ЛНР» вручную через пешеходный мост у Станицы Луганской.

При этом Кобцева признала, что украинская сторона в ходе вчерашнего видеозаседания ТКГ предоставила дорожную карту, которая позволяет одновременно открыть автомобильные пункты пропуска в районе городов Счастье и Золотое. Это бы позволило Красному Кресту доставлять гуманитарную помощь автомобилями.

Но в «ЛНР» до сих пор отказываются открывать свои КПП в этих районах, уверяя, что им не предоставляют режим безопасности.

Напомним, что ранее Международный Комитет Красного Креста продемонстрировал, как доставляет грузы в «ЛНР».