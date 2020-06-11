Не хватило новых фильмов: В Раде рассказали, когда откроются кинотеатры

Кинотеатры в Украине могут открыться 2 июля, а пока они к этому были не готовы. Об этом сообщил глава подкомитета в сфере кинематографа и рекламы комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Павел Сушко в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что по данному вопросу состоялась совместная встреча с главой Минздрава Максимом Степановым, новым министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко и представителями кинотеатров.

«Сейчас из-за нехватки новых лент кинотеатры не были готовы открыться 10 июня. Эту дату для них определил Кабмин в очередном этапе ослабления карантина. Впрочем, воспользоваться этой возможностью кинотеатры не смогли. К июлю им просто не с чем встречать зрителя», – написал нардеп.

По его словам, запуститься в работу при открытии кинотеатрам нужно сразу на всю 100%-ю мощность – персонала и технического обеспечения. «Нести полные затраты. Соответственно, работать в убыток, когда индустрия и без того истощена карантином», – отмечает Сушко.

В этой связи на совещании представили свои предложения относительно постепенного запуска работы кинотеатров.

«Предварительно определили, что кинотеатры будут встречать зрителей со 2 июля», – сообщил нардеп.