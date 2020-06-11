На Донбассе ранены трое военнослужащих

Сегодня, 11 июня, в результате обстрелов на Донбассе двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один – боевое травмирование. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

В штабе отметили, что за сегодняшний день противник 8 раз нарушил режим прекращения огня, применив при этом запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие. В частности, украинские позиции были обстреляны в районе Марьинки, Павлополя, Гнутово, Новотроицкого, Чермалыка, Орехово, Хутора Свободного.

Так, в районе Павлополя незаконные вооруженные формирования «ДНР» с беспилотного летательного аппарата сбросили гранату (вероятно ВОГ-17) над позициями Объединенных сил. «В результате взрыва один украинский военнослужащий получил ранения. Бойца оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему была оказана надлежащая медицинская помощь», – отметили в штабе ООС.

«Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После этого захватчики прекратили свою активность», – рассказали в штабе ООС.