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Украинская делегация в Минске встретилась с российской стороной в ТКГ

11.06.20 20:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 11 июня, в рамках рабочего визита в Беларусь украинская делегация встретилась с российской стороной Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ). Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Как отмечается, цель данной встречи – обсуждение повышения эффективности работы ТКГ.

«Встреча состоялась в рамках выполнения договоренностей лидеров Нормандского формата, в продолжение встреч украинской делегации в Берлине 2 июня и накануне рабочей поездки украинской делегации в Париж 12 июня», – говорится в сообщении.

Об иных подробностях не сообщается.

В то же время в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили, что сегодня, 11 июня, проходит однодневный рабочий визит украинской правительственной делегации в Минск. В состав украинской делегации, которую возглавляет вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, вошли, в частности, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Андрей Костин, Министр обороны Украины Андрей Таран, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, представители Министерства иностранных дел Украины и другие.

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