Телеканал «Дом» для неподконтрольного Донбасса передадут в ведение Минреинтеграции

Телеканал «Дом», вещание которого направлено на временно неподконтрольные украинским властям территории, будет передан из ведения Министерства культуры и информационной политики в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, передает «Hromadske».

По его словам, это решение приняло правительство по запросу вице-премьер-министра по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Сейчас процесс переподчинения «Дома» продолжается.

«Дело в том, что "Дом" был изначально ориентирован для того, чтобы информацию из Украины могли потреблять люди на оккупированных территориях, хотя параллельно этот канал продолжает вещание и на заграницу через спутник», – пояснил Ткаченко.

Он также добавил, что руководство «Дома» попросило о помощи с расширением территории вещания, чтобы его сигнал могли принимать больше людей в Крыму и на Донбассе.

Как сообщалось ранее, с марта на неподконтрольные Украине территории начал вещание украинский телеканал «Дом». При этом на подконтрольной части Донетчины и Луганщины, а также близ линии разграничения местные жители сигнал «Дома» поймать не могут. Опрошенные жители неподконтрольных территорий, для которых он предназначен, тоже не видели новый телеканал. При этом, по словам и.о. директора телеканала «Дом» Юлии Островской, в Донецкой области жители канал видели, в том числе и на неподконтрольной территории.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители временно неподконтрольных территорий благодарны за запуск телеканала, в частности, за трансляцию проекта «Всеукраинская школа онлайн».