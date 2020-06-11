Контр-адмирал, участник АТО: Президент назначил командующего ВМС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ № 217/2020 президент подписал 11 июня.

Как сообщают в Офисе главы государства, Алексей Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе (АР Крым). В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт, в 2008 году – Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень) и Национальный университет обороны Украины в 2015-м.

В 2015-2019 годах был заместителем командующего Военно-морскими силами по боевой подготовке – начальником управления боевой подготовки Командования Военно-морских сил ВСУ.

С апреля 2020 года Алексей Неижпапа занимал должность заместителя командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины. Принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

«Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях ВМС ВСУ (на должностях от командира батареи фрегата до командира бригады надводных кораблей). Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады. Неоднократно осуществлял руководство украинско-американскими учениями «Си Бриз» от украинской стороны», – добавили в Офисе президента.