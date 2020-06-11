Там мы нужны больше: В «Изоляции» пояснили, почему из Киева переезжают на Донбасс

Донецкий культурный фонд «Изоляция», который с 2014 года работал в Киеве, возвращается на Донбасс. Новой его базой станет город Соледар в Донецкой области. Об этом в интервью «Громадському радіо» рассказал директор по развитию фонда Izolyatsia Михаил Глубокий.

В столице фонд проработал 6 лет. «Но последние годы мы чувствовали оторванность от Донбасса, хотя здесь на подконтрольной территории проводили много мероприятий. А в прошлом году нам удалось попасть в Соледар. И мы посмотрели на ситуацию с другой стороны – именно там мы нужны больше, чем в Киеве, где уже существует большая культурная общность и много различных организаций, выставочных площадок, где происходят разные события. На востоке всего этого нет», – сказал Глубокий.

В этом году на Донбассе фонд уже запустил проект «Гуртобус». «Он путешествует в небольшие города, где нет доступа к современной культуре. И здесь мы проводили выставки, организовывали образовательные проекты и т.д. И мы поняли, что должны больше внимания уделить именно этому региону и сфокусироваться именно на Донецкой и Луганской областях», – продолжил директор по развитию.

Соледар – небольшой город, находится не так уж далеко от линии разграничения. «Мы уже работали с Соледаром в 2011 году – проводили выставку китайского художника, который работал с горняками солевой шахты этого города и с угольными предприятиями. Поэтому, с одной стороны, у нас есть связи с Соледаром. С другой стороны, вокруг много иных городов (например, тот же Бахмут), с которыми тоже можно работать. И мы хорошо понимаем ту среду – заводскую, шахтную. Там есть очень интересные истории, которые мы ходе ли бы пронаблюдать. Поэтому и выбрали именно Соледар», – пояснил Глубокий выбор базы в Соледаре.

Среди новых тем, которыми хочет заняться «Изоляция», например то, что соляные шахты в Соледаре были основаны нидерландцами. «Вообще на Донбассе с началом индустриализации почти все города были основаны представителями разных стран, разных компаний. Это своеобразный кибер-панк XIX века, когда строились заводы, а вокруг них появлялись поселки, а потом и города. Вот Соледар был основан вокруг соляных шахт, и нам интересно проследить, как нидерландцы основывали производство, и как все это отразилось на дальнейшей судьбе города. Что было после Октябрьской революции, затем тема репрессий, которая также связана с этими шахтами», – отметил представитель «Изоляции».

Также в этом году начинается проект «Землення» – искусствоведы хотят проанализировать влияние человека на окружающую среду. «Одна из историй – как война влияет на экологическую ситуацию на Донбассе. Мы сами – из Донецка, поэтому хорошо понимаем, как выглядит война и как она влияет на жизнь людей. Но плюс ко всему шахты закрываются, поднимаются загрязненные грунтовые воды. На линии разграничения остались несколько опасных заводов – и если в них попадет снаряд, то это будет экологическая катастрофа. И все эти темы мы изучаем не просто как экологи, а и с точки зрения искусства и культуры», – детализировал Глубокий.

«Изоляция» в Донецке / Фото Фонда

Напомним, что фонд «Изоляция» был основан летом 2010 года в Донецке на территории бывшего завода изоляционных материалов. Основательница фонда Любовь Михайлова – дочь последнего советского директора этого завода. Фонд организовал в Донецке ряд художественных резиденций, фестивалей и выставочных проектов.

9 июня 2014 года территорию культурного центра захватили представители «ДНР». Они уничтожили инсталляции и крупномасштабные объекты известных зарубежных и украинских художников.

В захваченных помещениях фонда «министерство госбезопасности ДНР» устроило тюрьму, подобную концлагерю. Из кабинетов сделали камеры для заключенных, в выставочных залах – гараж для техники.

Поэтому в 2014 году основатели фонда выехали из Донецка и продолжили деятельность «Изоляции» в Киеве.